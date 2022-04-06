Rus ordusunun geri çekildiği Gostomel'de savaşın izleri görüntülendi

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan ve Rus ordusunun saldırılarından en fazla etkilen şehirler arasında bulunan Gostomel'e Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından siviller geri dönmeye başladı. Şehre dönen siviller şehrin son halini görüntülendi. Çok sayıda askeri zırhlı araç ile sivil araçların enkazı görüntülere yansıdı.

"400'den fazla kişi şehrin 35 günlük Rus işgalinde kayboldu”

Gostomel Askeri Yönetim Başkanı Taras Dumenko yaptığı açıklamada, "400'den fazla kişi şehrin 35 günlük Rus işgalinde kayboldu. Bir çoğunun öldüğüne dair evrak ve görüntü var ancak bu ölenlerin nerede olduğunu bulamıyoruz. Benim düşünceme göre arkasında iz bırakmak istemedikleri için yok ettiler" ifadelerini kullandı.

Bekir Keskin