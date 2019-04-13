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Rus polisi ile DEAŞ militanları çatıştı

Rus polisi ile DEAŞ militanları çatıştı
Rus polisi ile DEAŞ militanları çatıştı

Rusya’nın Tümen şehrinde Rus polisi tarafından DEAŞ’ın hücre evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çatışma çıktı.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Tümen şehrinde Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi birimleri öncülüğünde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda tanklar, ağır zırhlı araçlar ve çok sayıda özel operasyon elemanları ve polisler yer aldı. Gece saatlerine doğru başlayan operasyon sırasında DEAŞ militanlarının teslim olmadığı ve Rus polislerine ateş ettikleri öğrenildi. Tüm şehirde yankılanan silah sesleri 2 buçuk saatten fazla sürdü. Yaşanan çatışma sonrasında DEAŞ militanlarının etkisiz hale getirildiği açıklandı.

2 militan hücre evinde öldürüldü

Yaşanan çatışmaların ardından Türkiye saatiyle 01.30'da Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden açıklama geldi. Rus istihbaratının uzun süren takibinin ardından DEAŞ'ın hücre evine operasyon kararı alındığı eve yapılan baskında ise militanların teslim olmadıkları bildirildi.

Açıklamada teslim olmayı tercih etmeyen militanlarının güvenlik güçlerine ateş açarak karşılık verdiği ve bunun sonucunda eve operasyon yapılarak 2 militanın öldürüldüğü bilgisi aktarıldı. Uzun süren çatışmalarda tüm şehrin giriş ve çıkışlarının zırhlı araçlarla kapatıldığı açıklanırken yaşanan çatışmada Rus polisi arasında ölü veya yaralının bulunmadığı açıklandı.  

Erhan Altıparmak

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