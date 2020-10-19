İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rus rallisinde 6 araç aynı noktaya uçtu

Rus rallisinde 6 araç aynı noktaya uçtu
Rus rallisinde 6 araç aynı noktaya uçtu

Rusya’da düzenlenen otomobil yarışlarında Gagarin Sapağı isimli noktada 6 yarış arabası da aynı noktaya uçunca ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Rusya'nın Peskov bölgesinde düzenlenen Pushkinskiye Gory - 2020 Rusya Rallisi her yıl olduğu gibi yine ilginç görüntülere sahne oldu. Toplamda 40 aracın yarıştığı organizasyonda araçlar toplam 200 kilometrelik parkurda en hızlı olabilmek için yarıştı. Yarışlarda bu yıl piste sert dönüşlü bir sapak oluşturuldu. ‘Gagarin Sapağı' olarak isimlendirilen sapağa yaklaşan ralli araçları burada manevra yapamayınca hemen alt kısımdaki uçuruma uçtu. Yarışların bir bölümünde arka arkaya gelen toplam 6 ralli aracı aynı noktaya fırladı. Bazı araçlar üst üste çıkarken bazıları ise diğer araçlara çarpmamak için başka noktalara uçtu. Kaza yapan araçların sürücüleri içeriden yara almadan çıkarken buradaki uçuruma uçan 6 araçta yarışlardan çekilmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıl yapılan yarışlarda 1 araç seyircilerin arasına dalınca ralli ülkede çok konuşulurken bu yılda ‘Gagarin Sapağı' nedeniyle ralli Rusya'da en çok konuşulan konular arasına girmeyi başardı.

Erhan Altıparmak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.