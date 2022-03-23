Rus saldırılarında harabeye dönen binalar önünde çello çalarak yardım istedi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 28 gündür devam ederken, Harkov'da yüzlerce bina hasar gördü. Denis Karachevtsev isimli çellist, Harkov'da Rus saldırılarına harabeye dönen binalar önünde çello çalarak, zarar gören yapılarını onarmak için başlattığı yardım kampanyası için destek istedi.

Karachevtsev, çellosunu çaldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak, "Merhabalar. Benim adım Denis Karachevtsev. Ben Harkovlu bir çellistim. Kahramanca savaşı atlatmaya çalışan şehrimi çok seviyorum. Yardım edebileceğimize inanıyorum. Savaş bittikten sonra biz şehrimizi ve ülkemizi yeniden inşa edeceğiz. Harkov'un sokaklarında insani yardıma ihtiyacı olanlar ve mimarinin yeniden inşası için kendi kampanyamı başlatıyorum. Birlikte şehrimizi inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karachevtsev ayrıca, yardım etmek isteyenler için gönderisinin altında hesap numaraları paylaştı.

Bekir Keskin