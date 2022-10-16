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Rus saldırılarında zarar gören araçlar Çekya'da sergileniyor

Rus saldırılarında zarar gören araçlar Çekya'da sergileniyor
Rus saldırılarında zarar gören araçlar Çekya'da sergileniyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları esnasında kullanılamaz hale gelen araçlar, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Signal Festivali çerçevesinde sergileniyor.

Rus saldırılarında zarar gören araçlar Çekya'da sergileniyor - Tıkla İzle

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Signal Festivali çerçevesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında zarar gören 4 araç sergileniyor. Marianske Namesti meydanındaki festivale halk da büyük ilgi gösterirken, enkaza dönen araçlara tasarımcılar tarafından yapay dumanlar ve ışıklar eklendi.

Ukrayna'nın Prag Büyükelçiliği ile işbirliği içinde gerçekleştirilen festivalde, araçların Ukrayna'dan Prag'a getirilmesi için bir hayırsever tarafından bir milyon Çek korunası (yaklaşık 41 bin euro) bağışlandı. Araçların Çekya'nın çeşitli kentlerinde de sergilenmesi bekleniyor.

Özgür Öztürk
 

Özgür Öztürk
PRAG (İHA) - 

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