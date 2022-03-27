Rus saldırılarından kaçan Türk vatandaşından çağrı: 'Ukraynalıları evlerinizde misafir etmeye çalışın'

Rusya'nın Ukrayna'ya yapmış olduğu saldırı sonrası Ukrayna'da yaşayan vatandaşlar Kapıkule ve Hamzabeyli ve Dereköy Sınır Kapılarından ülkeye giriş yapıyor. Ukrayna'dan ticaret ile uğraşan Türk vatandaşı Çınar Kocabaş hemşerilerine çağrıda bulundu.

Ukrayna'da çocukların öldüğünü çoğu insanın evinin yıkıldığını vurgulayan Çınar Kocabaş, “Ukrayna'da ticaret ile uğraşıyorum. Orada iş sahibiyiz işimizi gücümüzü bırakıp geldik. Geride bir sefalet var. Çocuklar öldürülüyor, insanların evleri yıkılıyor. İnsanların evi barkı yıkılmış, insanların düzeni çökmüş. Milletin karısı, çocuğu göçmen evlerinde kalıyor ve cebinde 5 kuruş parası yok. Burada insanlık olarak üstümüze düşeni yapmamız gerekiyor. İnsaniyetli olmak lazım yardımcı olmak lazım. Türkiye'deki hemşerilerime sesleniyorum mümkün mertebe gelen göçmenleri 1 hafta olsun, 2 hafta olsun, 3 hafta olsun evlerinize misafir etmeye çalışın. Yani sınırda çok ağır bir trafik var. Ben Ukrayna'dan ilk önce Polonya sınırından çıkmak istedim. Orada 450 - 500 kilometre yolu 56 saatte gittik. Polonya sınırından geçemedik döndük Romanya'ya. Oradan da geçemedik. Daha sonra Moldovya'dan arabayı bıraktım otobüs ile geldim” dedi.

“Evlerimizi bombaladılar evsiz kaldık”

Ukrayna'nın Harkov kentinde yaşayan Tehmezdi Abbasov evlerinin bombalandığını belirterek, “Ben çok olaylara şahit oldum. Bizim Ukrayna'nın Harkov kentinde evlerimiz bombalandı ve biz evsiz kaldık. Arabamız ile geliyorduk gelemedik. Arabamızı da bırakıp otobüs ile geldik buraya. Buradan Gürcistan'a gidiyoruz” şeklinde konuştu.

Mehmet Basmacı

