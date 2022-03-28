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Rus saldırısı sonrası Jitomir'de yıkım görüntülendi

Rus saldırısı sonrası Jitomir'de yıkım görüntülendi
Rus saldırısı sonrası Jitomir'de yıkım görüntülendi

Rus saldırısından en çok etkilenen kentlerden biri olan Jitomir’de Rus bombardımanın ardından meydana gelen yıkım görüntülendi.

Rus saldırısı sonrası Jitomir’de yıkım görüntülendi - Foto Galeri
Rus saldırısı sonrası Jitomir’de yıkım görüntülendi - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ukrayna'da ülkenin başkenti Kiev ile Lviv arasında çok stratejik bir nokta da bulunan ve savaşın başladığı ilk günden bu yana bir çok kez hedef alınan Jitomir'de Rus saldırılarının ardından birçok sivil alan zarar gördü. Kentte bulunan bir lisenin, saldırıların ardından büyük kısmı yıkılırken, bina kullanılamaz hale geldi. Kentte saldırı sonrası sivil evler yerle bir olurken, yıkılan okul binası ve çevresi Ukraynalı askerler tarafından koruma altına alındı. Bölgeye, çevrede oturan vatandaşlar ve özel izni olanların dışında kimsenin girişine izin verilmiyor.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun
 

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