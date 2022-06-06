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Rus saldırısı sonrası Kiev görüntülendi

Rus saldırısı sonrası Kiev görüntülendi
Rus saldırısı sonrası Kiev görüntülendi

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıların ardından kentte meydana gelen hasar görüntülendi.

Rus saldırısı sonrası Kiev görüntülendi - Tıkla İzle

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dün yeniden saldırı gerçekleştirdi. Kentte bulunan bir fabrikanın saldırıda ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiği görüntülendi. Enkaza dönen fabrikada can kaybı yaşanmazken, bölgede çalışma başlatıldı.

Ukrayna başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde birden fazla patlamanın meydana geldiğini belirterek, olayda 1 kişinin yaralandığını açıklamış ve Kiev'in merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Brovary kasabasının yetkilileri ise Kiev'e düzenlenen saldırılardaki dumandan siyah karbon kokusu geldiğine dair raporlar olduğu nedeniyle bölge sakinlerini evlerinde kalmaya çağırmıştı.

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