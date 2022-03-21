İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rus saldırısından kaçan Ukraynalı vatandaşların Türkiye'ye gelişleri devam ediyor

Rus saldırısından kaçan Ukraynalı vatandaşların Türkiye'ye gelişleri devam ediyor
Rus saldırısından kaçan Ukraynalı vatandaşların Türkiye'ye gelişleri devam ediyor

Rus saldırısı sonrası can güvenliğini korumak için Ukraynalı vatandaşlar Türkiye’ye gelmeye devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise Türkiye’de kocası, çocukları ve ailesi ile buluşmayı ümit ediyor.

Rus saldırısından kaçan Ukraynalı vatandaşların Türkiye’ye gelişleri devam ediyor - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası canı güvenliğini korumak için Ukrayna'da yaşayan vatandaşlar Kapıkule ve Hamzabeyli ve Dereköy Sınır Kapılarından ülkeye giriş yapıyor. Savaş bölgesinden ailelerinden, çocuklarından, kocalarından ayrı gelen bazı vatandaşlar ise Türkiye'de buluşmayı ümit ediyor.

Annesini ve babasını Ukrayna'nın Dnipro kentine ziyarette gittiğinde savaşın başladığını dile getiren Julia Tretyak, “Ben Dniproluyum. Son 4 yıl St. Petersburg'da yaşadım. Anne ve babasını ziyarete geldim ve savaş başladı. Şimdi arkadaşıma Türkiye'ye geldim ve inşallah kocam da aynı şekilde bana gelebilir ve İstanbul'da buluşuruz” dedi.

Katarina Kiriçyanikov çok korktuklarını belirterek, “Şehrimde durum çok zor. Biz çok korkuyoruz. Savaştan çok korkuyoruz. Her yerde bombalar patlıyor. 4 gündür yoldayız. Türkiye'de insanlar çok sıcak. Burası çok güzel bir ülke” dedi.

Mehmet Basmacı
 

İLGİLİ HABER
Rusya, Mikolayivi vurdu Rusya, Mikolayiv’i vurdu
İLGİLİ HABER
Ukrayna: 15 bin Rus askerini öldürdük Ukrayna: '15 bin Rus askerini öldürdük'
İLGİLİ HABER
Rus polisi Hersonda protestoculara ateş açtı Rus polisi Herson'da protestoculara ateş açtı
İLGİLİ HABER
AFAD ekipleri Ukraynada yemek dağıtıyor AFAD ekipleri Ukrayna’da yemek dağıtıyor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.