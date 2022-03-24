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Rus savaş gemilerinin Ukrayna'ya füze fırlattığı anlar görüntülendi

Rus savaş gemilerinin Ukrayna'ya füze fırlattığı anlar görüntülendi
Rus savaş gemilerinin Ukrayna'ya füze fırlattığı anlar görüntülendi

Karadeniz’de bulunan Rusya Donanması’na ait savaş gemileri Sivastopol açıklarından Ukrayna’ya füze fırlattı.

Rus savaş gemilerinin Ukrayna’ya füze fırlattığı anlar görüntülendi - Tıkla İzle

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 29 gündür devam ederken, Karadeniz'de bulunan Rusya donanmasına ait savaş gemileri Ukrayna'ya füze fırlatırken görüntülendi. Seyir füzesi olduğu tahmin edilen füzelerin tam olarak hangi noktaları hedef aldığı ise bilinmiyor. Sivastopol açıklarında bulunan gemilerin füzeleri ateşlediği anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Öte yandan Ukrayna Donanması sabah saatlerinde bir açıklama yapmış ve Berdyans limanında Orsk isimli Rus savaş gemisinin imha edildiğini duyurmuştu.

Bekir Keskin

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