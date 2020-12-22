Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi'nden saat 12.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Nara Burnu'nu döndükten sonra ‘Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi'ni geçen savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı.

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişine, Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Utku Yaşar Cüce

