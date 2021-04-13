İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti - Tıkla İzle

Marmara Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, saat 09.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Nara Burnu'nu döndükten sonra ‘Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi'ni geçen savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı.
Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişine, Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Utku Yaşar Cüce
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.