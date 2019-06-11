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Rus savaş gemisi 'Vasily Bykov' Akdeniz'e iniyor

Rus savaş gemisi 'Vasily Bykov' Akdeniz'e iniyor
Rus savaş gemisi 'Vasily Bykov' Akdeniz'e iniyor

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 17.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 19.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.
Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesinde, can yeleği giyen askerlerin olduğu görüldü.  

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