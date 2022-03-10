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Rus savaş uçağı Jitomir'e hava saldırısı düzenledi

Rus savaş uçağı Jitomir'e hava saldırısı düzenledi
Rus savaş uçağı Jitomir'e hava saldırısı düzenledi

Rusya’ya ait savaş uçağı Ukrayna’nın Jitomir kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 hastane ve 1 ev hasar aldı.

Rus savaş uçağı Jitomir’e hava saldırısı düzenledi - Tıkla İzle

Rusya'ya ait savaş uçakları Ukrayna'yı bombalamaya devam ediyor. Rusya'ya ait savaş uçağı Ukrayna'nın Jitomir kentine akşam saatlerinde hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 hastane ve 1 ev hasar aldı. Jitomir Belediye Başkanı Sergiy Sukhomlin yaptığı açıklamada, “Jitomir'de bir bombalı saldırı daha! 2 hastane hasar aldı. Bir eve bomba isabet etti. Çocuk hastanesinin camları hastanenin bahçesine saçıldı. Neyse ki ölü veya yaralı yok. Bugünde itibaren ordunun talimatıyla sokak aydınlatmalarını kapatıyoruz” dedi.

Sukhomlin ayrıca, bombalamalar nedeniyle Jitomir Termik Santrali'nin kapatılması gerektiğini de ifade etti.
Rus savaş uçağının Jitomir'i vurduğu anlar ise vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Erhan Altıparmak

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