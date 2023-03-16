Rus savaş uçağının, ABD'ye ait İHA'ya çarptığı anın görüntüsü yayınlandı

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), 14 Mart'ta Rus ordusuna ait Su-27 savaş uçağının Karadeniz üzerinde uçuş yapan ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracına müdahale ettiği anların görüntülerini paylaştı. Havadaki kritik anlarda Rus Su-27'nin MQ-9 Reaper'ı önlemeye çalışırken üzerine yakıt boşalttığı ve çarpıp pervanesine zarar verdiği görüldü. Videonun paylaşıldığı açıklamada, "İki Rus Su-27 uçağı, 14 Mart'ta Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında faaliyet gösteren ABD Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı MQ-9'a profesyonellikten uzak bir önleme gerçekleştirdi. Rus Su-27 uçakları, MQ-9'un pervanesine çarptı. Bu da ABD kuvvetlerinin MQ-9'u uluslararası sularda düşürmesine neden oldu" ifadeleri kullanıldı.

“Rusların pervasız ve profesyonelce olmayan hareketi neredeyse her iki uçağın da düşmesine neden oluyordu”

ABD'nin Avrupa'daki ve Afrika'daki Hava Kuvvetleri Komutanı James Hecker 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, "MQ-9 uçağımız, bir Rus uçağı tarafından önlendiği sırada uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütüyordu. Rus Su-27 uçaklarından biri MQ-9'un pervanesine çarptı ve ABD kuvvetleri MQ-9'u uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı. Çarpışmadan önce Su-27'ler pervasızca ve profesyonel olmayan bir şekilde MQ-9'un üzerine yakıt boşalttı ve önünde uçtu” ifadelerini kullanmıştı. Hecker, “Rusların bu pervasız ve profesyonelce olmayan hareketi neredeyse her iki uçağın da düşmesine neden oluyordu” demişti.

Rusya, çarpmayı yalanlamıştı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise İHA'nın Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri operasyon bölgesine ve Kırım açıklarına doğru ilerlediğini belirtilerek, “İHA uçuşu, özel askeri harekat amacıyla kurulan hava sahasının kullanımına yönelik geçici rejim alanı sınırları ihlal edilerek ve aktarıcılar kapalı şekilde gerçekleştirildi" denilmişti. ABD'ye ait İHA'nın "davetsiz misafir" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Davetsiz misafirin kimliğini tespit etmek için görev başındaki hava savunma güçlerine bağlı uçaklar havalandırıldı. Saat 09.30 (TSİ) sıralarında yapılan keskin manevra sonucunda MQ-9 insansız hava aracı irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve suya düştü. Rus tarafı havada silah kullanmadı, ABD insansız hava aracıyla temas kurmadı, güvenli bir şekilde hava sahasına döndü” ifadeleri kullanılmıştı.

ABD, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasından bu yana bölgeyi izlemek için Karadeniz üzerinde Reaper insansız hava araçlarını kullanıyor.

Erhan Altıparmak



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