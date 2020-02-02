İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 1 ölü, 3 yaralı
Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının Halep kırsalındaki Atarib kasabasına düzenlediği hava saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları Halep kırsalındaki kasaba ve köylere saldırmaya devam ediyor. Rus savaş uçaklarının Halep‘in batısında bulunan Atarib kasabasına düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı. Savaş uçaklarının sivillerin kaldığı mahalleleri hedef aldığı öğrenilirken, saldırıda evlerin büyük hasar gördüğü açıklandı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekibi enkaz altında kalanları kurtardı. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Abu Mucahit El Halebi
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.