Rus savaş uçakları Kerç Boğazı'nda

Rusya, Kırım açıklarında Rusya karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Ukrayna gemilerinin Kerç Boğazı'ndan geçişini engelledi. Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, yerel saatle sabah 07.00'de Ukrayna Donanması'na ait 3 geminin Rusya'nın karasularına izinsiz giriş yaptığı belirtildi.

Ukrayna'nın Rusya'ya bildirmeden Kerç Boğazı'ndan geçme girişimi nedeniyle Kerç Boğazı üzerine kurulan Kerç Köprüsü gemi geçişlerine kapatıldı. Bir Rus kuru yük gemisi ve Rusya Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı ekipler köprünün altına demirleyerek Ukrayna gemilerinin geçişini engelledi. Ayrıca Rusya Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları Kerç Köprüsü üzerinde uçuş manevralarına başladı.

Erhan Altıparmak

