İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rus savaş uçakları Kerç Boğazı'nda

Rus savaş uçakları Kerç Boğazı'nda
Rus savaş uçakları Kerç Boğazı'nda

Ukrayna Donanması'na ait 3 savaş gemisinin Kerç Boğazı'na ilerlemesinin ardından yaşanan gerilim tırmanıyor. Kerç üzerinde Rus savaş uçakları uçuşa başladı.

Rusya, Kırım açıklarında Rusya karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Ukrayna gemilerinin Kerç Boğazı'ndan geçişini engelledi. Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, yerel saatle sabah 07.00'de Ukrayna Donanması'na ait 3 geminin Rusya'nın karasularına izinsiz giriş yaptığı belirtildi.

Ukrayna'nın Rusya'ya bildirmeden Kerç Boğazı'ndan geçme girişimi nedeniyle Kerç Boğazı üzerine kurulan Kerç Köprüsü gemi geçişlerine kapatıldı. Bir Rus kuru yük gemisi ve Rusya Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı ekipler köprünün altına demirleyerek Ukrayna gemilerinin geçişini engelledi. Ayrıca Rusya Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları Kerç Köprüsü üzerinde uçuş manevralarına başladı. 

Erhan Altıparmak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.