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Rus Savunma Bakanı Şoygu hayalini açıkladı

Rus Savunma Bakanı Şoygu hayalini açıkladı
Rus Savunma Bakanı Şoygu hayalini açıkladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, en büyük hayalinin, kentler inşa etmek için Sibirya’ya dönmek olduğunu söyledi.

Rus Savunma Bakanı Orgeneral Şoygu, Rus medyasına verdiği röportajda hayalini açıkladı. En büyük hayalinin Sibirya'ya dönmek olduğunu ifade ederek, “Sibirya'ya dönmek, bu benim hayalim. Gerçekleşeceğinden eminim Gençlik yıllarıma dönmek istiyorum” ifadelerini kullandı. "Sibirya'ya geri dönüp orada bir kent, hatta 2 kent daha kurmayı çok isterim diyen Rus Bakan, Sovyetler Birliği dönemine nostalji duyduğunu sözlerine ekleyerek, “Şu anki yaşamımızda da ne mutlu bize ki Komsomolsk-na-Amure, Krasnoyarsk ve Sayano-Şuşensk hidroelektrik santralleri, Baykal-Amur Demiryolu, İrkutsk bölgesindeki dev tesisler, Bratsk Hidroelektrik Santrali gibi devasa projeleri hayata geçirmek için yeniden yer var. Bu tür projeler olmadan gençlere özgünlük duygusu aşılamak zor. İnsanların ne kadar içtenlikle bu tesisleri inşa etmeye gittiklerini hatırlayınız” ifadelerini kullandı.

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