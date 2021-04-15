Rus Sputnik V aşısının Güney Kore'de üretimi için anlaşma imzalandı

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı aşılamalar devam ederken, ülkelerin Rusya tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısına ilgisi giderek artıyor. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Güney Koreli GL Rapha ve ISU ABXIS şirketleri, Sputnik V'nin teknolojik transferi ve aşının Güney Kore'de üretilmesi için anlaşma imzaladı.

RDIF'e ait resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Güney Kore'nin önde gelen biyoteknoloji şirketlerinden GL Rapha geçtiğimiz şubat ayında Sputnik V aşısının ülkede üretimi için önde gelen 8 ilaç firmasını içeren bir konsorsiyum kurdu. RDIF, GL Rapha ve ISU ABXIS arasındaki anlaşma konsorsiyumun parçası olan bir şirkete teknoloji transferi için ilk üçlü anlaşma olarak nitelendirilirken, aşının Yongin'deki ISU ABXIS'teki üretimine bu ayın sonunda başlanması bekleniyor.

Güney Kore'nin Sputnik V aşısının üretiminde kilit ortaklardan biri olduğunu vurgulayan RDIF Genel Direktörü Kirill Dmitriev, “ISU ABXIS ile yapılan anlaşma ile ülkede aşı üretim kapasitesini artırmayı umuyoruz. Sputnik V aşısı, 3 milyar nüfusa sahip 60 ülkede onaylandı ve artan küresel talebi karşılamak için aşı üretimimizi aktif olarak genişletiyoruz” dedi.

Dünyada ve Rusya'da yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı ilk tescilli aşı olan ve Gamaleya Merkezi'nde uzmanlar tarafından geliştirilen Sputnik V, 11 Ağustos 2020'de tescil edilmişti.