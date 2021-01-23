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Rus Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı

Rus Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı
Rus Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), korona virüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için Türk bir ilaç firması ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

Rusya ile Türkiye arasında geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısının ortak üretimi konusunda görüşmelerin başladığı duyurulmuştu. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasında ilk adımın atıldığı duyuruldu. Rusya ile Türkiye arasında aşının Türkiye'de ortak üretimi ile ilgili anlaşma yapıldığı bildirilerek, “RDIF, Türkiye'de Sputnik V aşısının üretimi için Türkiye'nin önde gelen bir ilaç firması ile anlaşma imzaladı ve üretim için teknoloji transferine başlandı” denildi.
Anlaşmaya göre, Türkiye'de yılda yarım milyon aşı üretiminin gerçekleşmesi planlanırken, ayrıca bu üretim hacminin arttırılmasına yönelik görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Türkiye'de yapılan üretimin hem iç hem de dış pazara yönelik olacağı vurgulanarak, “Sputnik V aşısı hem Türkiye'deki iç pazara hem de diğer ülkelere tedarik edilecek” ifadeleri kullanıldı.

Erhan Altıparmak
 

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