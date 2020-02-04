İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rus taksi şoförlerinden korona virüsüne karşı maskeli önlem

Rus taksi şoförlerinden korona virüsüne karşı maskeli önlem
Rus taksi şoförlerinden korona virüsüne karşı maskeli önlem

Korona virüsünün tehdit ettiği ülkelerden biri olan Rusya’da taksi şoförleri virüsten korunmak için özel kıyafetler giyip maske takınca ortaya çıkan görüntüler büyük ilgi çekti.

Rus taksi şoförlerinden korona virüsüne karşı maskeli önlem - Tıkla İzle

Rusya'nın Moğolistan ve Kazakistan sınırında bulunan, aynı zamanda Çin sınırına oldukça yakında yer alan Omsk'ta, korona virüsüne karşı halkın tedirginliği devam ediyor. Şehirlere yakın noktalarda korona virüsü taşıyan kişilerin tespit edilmesinden sonra halk maskelerle dışarıya çıkmaya başladı. İnsanlarla yakın temas kuran taksi şoförleri ise özellikle nükleer felaketlerde kullanılan maskelerden takarak özel kıyafetler giydi.

Taksilere binen bazı müşterilerin de maske kullandığı görülürken bazıları ise virüs kapma riskini düşünmeden maskesiz dolaşmaya devam etti. Taksilere binenler ise şoförlerin virüse karşı giydikleri kıyafetleri ve maskeleri görünce oldukça keyifli anlar yaşadı. Taksi şoförleri bölgenin riskli noktada bulunması gerekçesiyle böyle bir önlem aldıklarını söylerken, kendilerini bu virüse karşı aynı şekilde korumaya devam edeceklerini ifade etti.

Erhan Altıparmak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.