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Rus uçakları, İdlib'in kuzeyini bombaladı

Rus uçakları, İdlib'in kuzeyini bombaladı
Rus uçakları, İdlib'in kuzeyini bombaladı

Suriye'nin İdlib kenti kuzeyindeki, Harbinuş ve Kefr Aruk beldeleri Rus savaş uçakları tarafından bombalandı.

Edinilen bilgiye göre, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, bugün saat 15.30 itibariyle Suriyeli muhaliflerinin kontrolündeki İdlib'in kuzey kırsalındaki bölgelere yönelik hava saldırıları düzenledi. Hava saldırısı nedeniyle meydana gelen patlamalar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de duyuldu. Suriye sınırında yaşanan patlama sonrası Hatay hava sahasında helikopter ve keşif uçağı hareketliliği yaşanıyor.

Can ve mal kaybıyla ilgili henüz net bir bilginin olmadığı belirtildi.

Ahmet Arslan - Ahmet Seher - Abu Mucahit El Halebi

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