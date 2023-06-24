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Rus uçaklarından Lazkiye'ye hava saldırısı: 2 ölü

Rus uçaklarından Lazkiye'ye hava saldırısı: 2 ölü
Rus uçaklarından Lazkiye'ye hava saldırısı: 2 ölü

Rus savaş uçaklarının Suriye'nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlemesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

 

Rus savaş uçakları, Hatay sınırına 80 kilometre uzaklıktaki Suriye'nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenledi. Suriye Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu Basbat köyündeki bir çiftlikte yaşayan 2 sivil hayatını kaybetti. Sivillerin kardeş olduğu açıklanırken Rus uçaklarının ayrıca aynı bölgede yer alan Bikfla köyündeki dağlar üzerinden hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Muhammed Rabah
 

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