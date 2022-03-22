Rus ve Ukraynalı tankçılar Mariupol'de çatışmaya devam ediyor

Rusya'nın yoğun bombardımanı altındaki Ukrayna'nın Mariupol'de yıkım her geçen gün artıyor. Rusya ordusuna ve Ukrayna ordusuna bağlı tankçıların çatışmaları kentte devam ediyor. Rus ordusuna bağlı milislerin oluşturduğu Donetsk Halk Milisleri tankçı birlikleri kentte birçok noktada Ukrayna ordusuna saldırmaya devam ederken, Ukrayna ordusuna bağlı Azov Taburu da Rus birliklerine tanklarla direnmeyi sürdürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Mariupol'deki Ukrayna askerlerine ve paralı asker gruplarına silah bırakma çağrısında bulunurken, Ukrayna askerleri ise bu çağrıya aldırış etmeyerek kenti savunmaya devam ediyor.

Erhan Altıparmak