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Rus yangın söndürme uçağı Be-200ES Antalya'da görücüye çıktı

Rus yangın söndürme uçağı Be-200ES Antalya'da görücüye çıktı
Rus yangın söndürme uçağı Be-200ES Antalya'da görücüye çıktı

Rus uçağı Beriev Be-200ES amfibi yangın söndürme uçağı, Antalya’da görücüye çıktı. İlk kez önceki gün Kemer ilçesinde çıkan yangında kullanılan uçağın, yarın sabah saatlerinde İzmir’e gönderileceği öğrenildi.

Antalya’da görücüye çıktı! İlk kez Kemer'de kullanıldı, yarın sabah İzmir’e gönderilecek - Foto Galeri
Rus yangın söndürme uçağı Be-200ES Antalya’da görücüye çıktı - Tıkla İzle

 Hareket halindeyken denizden su alabilen uçak, Antalya sahillerinde ilk görüldüğünde vatandaşlar uçağın düştüğünü zannedip önce tedirgin oldu, ardından yeniden havalanmasıyla rahat bir nefes aldı. Uçağın denizden su aldığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Rusya Birleşik Uçak Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Beriev Uçak Şirketi tarafından üretilen Be-200ES amfibi uçağı, İstanbul'dan Antalya'ya getirildi. Uçak, Antalya'da ilk kez dün Kemer ilçesi Ovacık mevkisinde çıkan çalılık yangınında kullanıldı. Antalya Havalimanı'nda muhafaza edilen uçağın, yarın sabah saatlerinde İzmir'e gönderileceği öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından değerlendiren Rus yangın söndürme uçağının, henüz envantere eklenmediği ve test aşamasında olduğu bildirildi. Ana gövdesi diğerlerinden farklı olan uçak, yangın söndürme ve afet bölgelerine acil yardım ulaştırma gibi maksatlar için geliştirildi.

Rus Beriev şirketinin tasarımı olan uçak, toplam 12 ton su kapasitesine sahip. Kabin basıncı sayesinde yüksek irtifalara çıkabilen ve iki adet jet motoru bulunan uçağın, hem suya hem de karaya inip-kalkma (amfibik) özelliğe sahip olduğu bildirildi. Saatte 700 kilometre hızla uçabilen Beriev 200'ün, 37 bin 200 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahip olduğu biliniyor.

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