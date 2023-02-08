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Rus yardım ekipleri deprem bölgesinde

Rus yardım ekipleri deprem bölgesinde
Rus yardım ekipleri deprem bölgesinde

Rusya’dan gelen yardım ekipleri, deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olmak üzere 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan depremlerin ardından, AFAD başkanlığının depremin seviyesini 4'üncü seviye olarak belirlenmesiyle yurt dışından gelen ekipler yardım çalışmalarına devam ediyor. Yardım faaliyetleri çerçevesinde Kahramanmaraş'ın İsmet Karaokur Bulvarı Palmiye Sitesi'nde bulunan 3 tane 9 katlı binanın enkazında Rus arama-kurtarma ekipleri, çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Mehmet Kalay - Kemal Diri



 

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