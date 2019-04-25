Rus yönetmenden, Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Zelensky hakkında ilginç yorum

Rusya'nın ünlü yönetmenlerinden Nikita Mikhalkov komedyen ve oyuncu Vladimir Zelensky'nin Petro Poroşenko'yu yenerek Ukrayna'nın yeni devlet başkanı olmasını değerlendirdi. Zelensky'nin başkanlığı oynadığı ‘Halkın Hizmetkarı' dizisinin yeni sezonu gibi gördüğünü söyleyen Mikhalkov, “Başlangıç için, omuzladığı ağır yükün farkına varmamışken o hala ‘Halkın Hizmetkarı' isimli dizisinin bir sonraki bölümünün provası içerisinde olduğunun yanılsaması içerisinde” dedi.

Zelensky'nin artık Donbass konusu, Ukrayna'daki aşırı sağcı gruplar gibi konularla baş etmesi gerektiğini belirten Mikhalkov, “Kesinlikle Putin'in ‘Zelensky'nin seçilmesinin Poroşenko'nun bunca süredir yaptığı şeylerden bir kopuşun ilanı olduğu' düşüncesine katılıyorum. Ama Zelensky'nin bunları düzeltecek doğru kişi olduğu konusunda emin değilim” ifadelerini kullandı