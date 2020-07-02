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Ruslar Anayasa değişikliğine 'evet' dedi

Ruslar Anayasa değişikliğine 'evet' dedi
Ruslar Anayasa değişikliğine 'evet' dedi

Rusya'da yapılan Anayasa değişikliği seçimlerinde yüzde 77.9 kişi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2036 yılına kadar iktidarda kalmasının önünü açan değişikliğe “evet” dedi.

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024 yılında görev süresinin yenilerek 2036 yılına kadar görevde kalmasını öngören anayasa değişikliği için sandık başına gitmişti. Haziran ayında başlayan ve dün son bulan seçimlere ilişkin sonuçlar açıklanmaya başlandı. oy kullananların yaklaşık yüzde 77.9'u değişikliğe “evet” dedi, yüzde 21.2'si karşı çıktı.

Merkezi Seçim Komitesi Başkanı "az sayıda ihlal oldu"

Rusya Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Ella Pamfilova'nın basına yaptığı açıklamaya göre, seçime katılımın yüzde 65 olduğunu ifade etti. Büyük şehirlerde oylamanın online olarak yapıldığını kaydeden Pamfilova, “Oylama süresinde çok az sayıda ihlal yaşandı. Özellikle Moskova ve Nijnıy Novorod bölgesinde internet üzerinden oy kullanma nın büyük oranda tercih edildiğini gördük” dedi.

Şehriyar İmanbeyli
 

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