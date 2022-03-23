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Ruslar Çernihiv'de köprüyü havaya uçurdu

Ruslar Çernihiv'de köprüyü havaya uçurdu
Ruslar Çernihiv'de köprüyü havaya uçurdu

Ukrayna’nın Belarus sınırı yakınında bulunan Çernihiv kentinde Rus ordusu bir köprüyü havaya uçurdu.

Ruslar Çernihiv’de köprüyü havaya uçurdu - Tıkla İzle

Rusya-Ukrayna savaşı 28 gündür sürüyor. Rus ordusu, başkent Kiev ve Çernihiv kentlerini birbirine bağlayan köprülerden birini bombalayarak kullanılamaz hale getirdi. Saldırıyı doğrulayarak olay yerinden açıklama yapan Çernihiv Valisi Vyacheslav Chaus, "Günaydın Çernihiv. Buradan görüntü çekmek istemiyordum ama daha sonra çekmeye karar verdim. Bu gece Ruslar köprüyü vurdu. Ancak bu, Çernihiv şehrine insani yardım ulaştırmamıza engel olmayacak. Biz yeni ve daha iyi olan bir köprü yapacağız. Zaten eskiydi. Kahramanların şehri, zaferden sonra daha iyi bir köprüyü hak ediyor. Herkes kendi işini yapıyor. Çalışıyoruz, Ukrayna ordusuna inanıyoruz. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
 

Bekir Keskin
 

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