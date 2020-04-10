Rüştü Reçber'den güzel haber

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, eski milli kalecinin korona virüs testinin negatif çıktığını açıkladı."Rüştü'nün test sonuçları negatif çok şükür. Tedavisi biten hastalar da vücut virüse karşı bağışıklık kazanıyor ve kanda antikor oluşuyor. Hiç kimseye artık bulaştırıcı olmadığı gibi aksine iyileşen hastaların kanı ile yoğun bakım hastalarına şifa sağlanıyor. Rüştücüm hayırlı işler seni bekliyor yine inşallah. Allah'tan diğer tüm hastalara acil şifalar olsun. Yanlış bir algıya açıklık getirmek isterim hem bilgi hem düzeltme olsun:

Kim olursanız olun hangi hastanede olursanız olun Sağlık Bakanlığımızın resmi ve çok iyi bir tedavi protokolü var. Korona virüsü tedavisinde hem Türkiye'de belirlenen, olan hem de tedavide başarılı olan ülkelerden devletimizce getirtilen ilaçlar bunlar. Özel, Vakıf veya Devlet hastaneleri fark etmez kişinin hastalığının seviyesine göre iki ayrı tedavi var. Her yerde aynı. Yani normal oda ve yoğun bakım ünitesi olmak üzere."