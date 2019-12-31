Rüşvet kavgasına savcılık el koydu

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Başsavcılığın 2019 çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi, soruları cevapladı. FETÖ/PDY ile mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini, ciddi mesafe kat edildiğini belirten Kocaman, özetle şunları söyledi:

Bu örgütün yüzde yüz temizlendiğini kimse söyleyemez ancak örgütün operasyonel gücü kalmadığını söyleyebiliriz. Ancak bu örgütle mücadelede kesinlikle zaafa düşmemek gerekir. Ankesör soruşturması kapsamında 2019'da 6 bin 906 kişi hakkında soruşturma açıldı, 77 operasyon yapıldı. Bunlardan iki bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bin 107 kişi tutuklandı, bin 538 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 337'si hâlâ firarda, 35'i sonradan teslim oldu. 754 kişi etkin pişmanlıktan faydalandı. İtirafçı oranı yüzde 45. FETÖ ile mücadele hayati bir mücadeledir. Bu terör örgütü ortadan kaldırılmadığı sürece tehdit devam eder. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bu terör örgütüne yönelik kararlı bir şekilde mücadelemize devam ediyoruz

KARŞILIKLI SUÇ DUYURULARI VAR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP'li Sinan Aygün arasında karşılıklı suç duyuruları var ve hepsiyle ilgili soruşturma açıldı. İlgili savcılar çalışmalarını yapıyor. Bunlarla ilgili şu aşamada bilgi vermemiz mümkün değil. Yeni başlayan, devam eden soruşturmalar.

(Hablemitoğlu suikastı) Nuri Gökhan Bozkır'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz. Ukrayna'dan bir iade talebimiz var. Gerekli müracaatlar yapıldı. Ukrayna'nın cevabını bekliyoruz.

(FETÖ'nün siyasi ayağı) Genellikle ihbar üzerine soruşturma açıyoruz, re'sen soruşturma açtığımız da oluyor. Ceza kanununda ‘siyasi ayak soruşturması' şeklinde bir niteleme de yok. (Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in beraat etmesi) Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi, biz onu istinafa götürdük. Kararın bozulacağını düşünüyorum. Dosyada ciddi deliller var.

Türkiye Gazetesi