İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rüşvet soruşturmasında aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar yakalandı

Rüşvet soruşturmasında aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar yakalandı
Rüşvet soruşturmasında aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar yakalandı

Beşiktaş Belediyesindeki 'rüşvet' soruşturması kapsamında firari eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalandı. Hazinedar’ın, ilerleyen saatlerde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a getirilmesi bekleniyor.


Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet" suçlarını işlediği tespit edilen Beşiktaş Belediyesinin eski yönetimine operasyon başlatılmıştı. Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, haksız mal edinme, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme gibi suçlamalar nedeniyle başlatılan soruşturma çerçevesinde, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski Başkan Yardımcıları Rıfat Örnek, Hüseyin Avni Sipahi ve mevcut İlçe Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilen operasyonlarda, 16 kişi gözaltına alınmıştı.
Firari olarak aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da akşam saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hazinedar'ın, ilerleyen saatlerde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Sadık Kahraman
 

İLGİLİ HABER
Beşiktaş Belediyesine rüşvet operasyonu: 16 gözaltı Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 16 gözaltı
İLGİLİ HABER
Beşiktaş Belediyesinde rüşvet soruşturmasının detayları ortaya çıktı Beşiktaş Belediyesinde 'rüşvet' soruşturmasının detayları ortaya çıktı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.