İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya, 12 Temmuz'dan itibaren 13 kentten daha Türkiye'ye uçuşları başlatıyor

Rusya, 12 Temmuz'dan itibaren 13 kentten daha Türkiye'ye uçuşları başlatıyor
Rusya, 12 Temmuz'dan itibaren 13 kentten daha Türkiye'ye uçuşları başlatıyor

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), 12 Temmuz’dan itibaren Rusya’nın 13 kentinden daha Türkiye'ye uçuşların başlayacağını duyurdu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) tarafından yapılan açıklamada, 12 Temmuz'dan itibaren Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye uçuşların başlatılacağı duyuruldu. Açıklamada, Barnaul, Belgorod, Volgograd, Voronej, Kaluga, Krasnodar, Lipetsk, Nalçik, Orenburg, Saratov, Soçi ve Tümen şehirlerinde bulunan uluslararası havaalanlarından doğrudan Türkiye'ye uçuşların başlayacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, daha önce Rusya'dan, İstanbul, Ankara, Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yapılan uçuşlara yeni karar ile birlikte İzmir'in de ilave edildiği ifade edildi.

Erhan Altıparmak

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.