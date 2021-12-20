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Rusya 2 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Rusya 2 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
Rusya 2 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2 Alman diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edilerek sınır dışı edildiğini duyurdu.

Rusya, Alman diplomatları istenmeyen kişi ilan etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr'i Bakanlık Konutu'na çağırarak nota verdi. Bakanlık, Büyükelçi Geyr'iye 2 Alman diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiğini tebliğ etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Rusya, Almanya Büyükelçisini Almanya hükümetinin dostane olmayan kararına simetrik olarak Almanya hükümeti adına çalışan 2 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilanı hakkında bilgilendirdi" denildi.

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da bir mahkeme, Gürcistan vatandaşı Zelimhan Hangoşvili'yi öldürdüğü gerekçesiyle Rus vatandaşı Vadim Sokolov'u müebbet hapis cezasına çarptırmış, mahkeme kararının ardından da Almanya Dışişleri Bakanlığı 2 Rus diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etmiş ve diplomatların sınır dışı edileceklerini açıklamıştı.

Erhan Altıparmak

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