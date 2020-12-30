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Rusya 2 milyon doz korona virüs aşısı üretti

Rusya 2 milyon doz korona virüs aşısı üretti
Rusya 2 milyon doz korona virüs aşısı üretti

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov şu ana kadar korona virüse karşı 2 milyon doz Sputnik V aşısı üretildiğini ve yeni yıla kadar aşıların tüm bölgelere dağıtılacağını açıkladı.

Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısı ülkede halka uygulanmaya devam ederken, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov şu ana kadar 2 milyon doz aşı üretildiğini açıkladı. Yeni yıla kadar 1 milyon doz aşının da tüm bölgelere sevkinin gerçekleşeceğini ifade eden Manturov, “Şu ana kadar 2 milyon doz aşı üretildi. Birinci ve ikinci bileşen olan bu aşıların 1 milyondan fazlası dolaşıma girecek” dedi. Manturov ayrıca üretilen aşıların yurtiçi ve yurtdışına sevkiyatın hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini söyledi.

Afrika ülkesi Gine, Rus Sputnik V aşılarının denenmesi için 60 doz aşı aldı. Bolivya ise Rusya tarafı ile anlaştığını duyururken, 5 milyon 200 bin doz aşı siparişi verildiğini açıkladı. Bu aşıların 1 milyon 700 binlik kısmının Mart ayına kadar Rusya'dan Bolivya'ya sevk edileceği duyuruldu.

Erhan Altıparmak

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