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Rusya 200'den fazla ürünün ihracatını geçici olarak yasakladı

Rusya 200'den fazla ürünün ihracatını geçici olarak yasakladı
Rusya 200'den fazla ürünün ihracatını geçici olarak yasakladı

Rusya 200’den fazla çeşitli ürünün ihraç edilmesi yasakladı.

Ukrayna'ya saldırılarının ardından batılı ülkeler tarafından ekonomik ambargo uygulanan Rusya'dan misilleme adımı geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mal ve hammadde ihracatına ilişkin imzaladığı kararnamenin listesi açıklandı. Listeye ihracatı yasaklanan 200'den fazla ürün eklendi.

Listede, teknoloji ürünleri, telekomünikasyon, tıbbi ekipman, otomobil, tarım makineleri, vagon ve lokomotif, konteyner, türbin, metal ve taş işleme makineleri, monitörler, projektörler, konsollar ve paneller dahil olmak üzere birçok ürün yer alıyor

Rus basınına göre, ekonomik kısıtlamalar 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olacak ve Avrasya Ekonomik Birliği, Abhazya ve Güney Osetya kapsam dışında tutulacak.

Erhan Altıparmak
 

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