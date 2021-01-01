Rusya 2021'e havai fişeklerle 'merhaba' dedi

Yeni yılı en görkemli kutlayan ülkelerden Rusya'da, başta Kremlin Sarayı çevresi olmak üzere kent meydanlarında yapılan yeni yıl kutlamaları salgın engeline takılarak iptal edilmişti. Yeni yıla korona virüs salgınına yönelik yasakların gölgesinde giren Rusya, bu sene yılbaşını yalnızca havai fişek gösterisi ile kutladı. Polis, geçtiğimiz yıllarda yılbaşı kutlamalarının merkezi olan Kremlin Sarayı etrafında sıkı güvenlik önlemleri alırken, sokağa çıkma yasağı nedeniyle meydan ve sokaklar boş kaldı. Ruslar yeni yıla evlerinde girdi.

Erhan Altıparmak

