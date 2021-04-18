Rusya, 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden çekiliyor

Rusya, Avrupa Birliği (AB), ABD, Kanada ve Japonya'nın 1998 yılında bir araya gelerek kurduğu Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) anlaşmasıyla ilgili Rusya tarafından açıklama geldi. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, uzay istasyonunda 2024 yılına kadar ortak ülkeler ile çalışma sürdüreceklerini fakat istasyonun ömrünün tamamlamak üzere olduğu ifade edilerek, Rusya'nın ulusal uzay istasyonu kurma planlarının olduğu duyuruldu. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov ise Rus devlet televizyonuna verdiği demeçte, ISS anlaşmasından çekileceklerini ifade ederek, "Ortaklarımızı 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden çıkacağımızı dürüstçe bilgilendirmemiz lazım" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 12 Nisan tarihinde Roscosmos ile ilgili yaptığı toplantıda projeden çekilebileceklerini ve kendi uzay istasyonunu kurabileceklerini belirtmişti.

Erhan Altıparmak