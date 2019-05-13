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Rusya: '38 milyon kişiye HIV testi yapıldı'

Rusya: '38 milyon kişiye HIV testi yapıldı'
Rusya: '38 milyon kişiye HIV testi yapıldı'

Rusya Federasyonu tarafından yayımlanan raporda, ülke genelinde toplam 38 milyon kişiye HIV testi yapıldığı bildirildi.

Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı basın ofisinden yapılan açıklamada, "Geride bırakılan 2018 senesi içerisinde bakanlık tarafından 38 milyon vatandaşa yani yaklaşık olarak ülke nüfusunun yüzde 30'una HIV testi yapıldı. Anketlere katılan kişi sayısı her sene 2 milyon kadar artış gösteriyor ve bu katılım oranına göre enfeksiyonlu kişi yüzdesi düşüyor" ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında ise 2018 yılındaki HIV virüsü taşıyan kişi sayısının 896 bin olduğu bildirildi. 

Tüm dünyada 1 Aralık, "Dünya AIDS Günü" olarak kutlanıyor. Avrupa'da HIV virüsünü taşıyan kişi sayısı bakımından Rusya ve Ukrayna başta gelen ülkeler arasında. Yapılan araştırmalara göre enfeksiyon taşıyan kişilerin sayısı Avrupa'da azalırken, Türkiye'de ise artış gösteriyor.  

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