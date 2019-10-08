Rusya: 'ABD, Suriye'den çekilme planıyla ilgili bize bilgi vermedi'

Türkiye'nin Suriye'de terör unsurlarına karşı başlatma planında olduğu askeri operasyondan sonra ABD Başkanı Trump'tan gelen mesajlar tüm dünyada eleştiriyle karşılandı. Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden mesajında Rusya ve Çin'i de aynı şekilde tehdit etmesine Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'dan cevap geldi. Peskov, "Başkan Trump'ın Rusya ile ABD arasındaki ikili ilişkileri onarmak için söylemlerini biliyoruz. Rusya'yla neler başarabileceğine dair çok süslü cümleler duyduk. Bunun ne anlama geldiği belli değil çünkü Trump'ın ilk açıklamalarıyla şimdiki açıklamaları çelişiyor” dedi.

Kremlin Sözcüsü ayrıca ABD'nin Suriye'den çekilme açıklamasıyla ilgili, "ABD, Suriye'den çekilme planıyla ilgili bize bilgi vermedi” cümlelerini kullandı.

“ABD'nin yeni silah geliştirme çalışmalarını takip ediyoruz”

ABD ile Rusya'nın karşılıklı olarak çekildiği Kısa ve Orta Menzilli Füzeler Anlaşması (INF) hakkında da açıklamalarda bulunan Peskov, “Biz, Washington'un yeni silahlar geliştirme çalışmalarını yakından takip ediyoruz” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni bir silah yarışına katlanamayacağına dair sözlerini hatırlatan Peskov, “Kremlin, yeni bir silah yarışının başlamasından çekiliyor” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump dün Amerika'da gazetecilere ülkesinin ‘kimsenin hayal bile edemeyeceği' türden silahlar geliştirdiğini ve aynı zamanda ABD'nin yeni nükleer silah geliştirmek için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Erhan Altıparmak