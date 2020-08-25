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Rusya, ABD'yi Belarus'un içişlerine karışmaması konusunda uyardı

Rusya, ABD'yi Belarus'un içişlerine karışmaması konusunda uyardı
Rusya, ABD'yi Belarus'un içişlerine karışmaması konusunda uyardı

Rusya'nın başkenti Moskova'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Bigan ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi Belarus’un içişlerine karışmaması konusunda uyardı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Bigan, Rusya'nın başkenti Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Sergey Lavrov ile Stephen Bigan, Belarus konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. İkilinin görüşmesi sonrası Lavrov gazetecilerin sorularını yanıtlarken, görüşmede Belarus'ta yaşanan konuları da ele aldıklarını ifade etti.

ABD'ye Belarus konusundaki tavırlarını ileten Lavrov, “Tabi ki Belarus konusunda görüştük. Öncelikle ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Polonya ve Litvanya'ya çağrımız, memnuniyetsizliğini dile getiren ve şiddet eylemlerini kışkırtmaya çalışan çevrelere dikkat etmeleriydi” dedi.

ABD ve AB ülkelerine yönelik sert ifadeler kullanan Lavrov, “Rusya, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerini şu an bazı ülke başkentlerinde Belarus karşıtı hükümet gösterilerini çağrıda bulunması ve Belarus'un içişlerine doğrudan müdahale etmesine karşı uyarıyor” diye konuştu.

Erhan Altıparmak


 

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