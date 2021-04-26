Rusya adını açıklamadığı hava savunma sistemini test etti

Rusya, Kazakistan'daki Sary-Shagan test sahasında gerçekleştirilen testin başında bulunan Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne bağlı Tümgeneral Sergey Grabchuk testlerin başarıyla geçtiğini ve füze sisteminin hedefleri başarıyla vurduğunu söyledi.

Rusların geliştirdiği hava savunma sistemlerinin teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi verilmezken, “Hava savunma sistemi, havadan gelecek olan saldırılara karşı koruma sağlaması için tasarlanmıştır” denildi.

Bütün testlerin tamamlanmasının ardından füze sisteminin ordunun envanterindeki yerini alacağı belirtilirken, söz konusu füze sistemlerinin başkent Moskova ve ülkenin orta kısımlarında yer alan bölgelerine konuşlandırılacağı öğrenildi.

Erhan Altıparmak

