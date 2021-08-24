Rusya, Afganistan'a asker göndermeyecek

Kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi'nin kongresine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki ekonomik, istihdam, yargı, savunma ve dış politikalara kadar birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Afganistan'daki gelişmelere de değinen Putin, Sovyetler Birliği döneminde Afganistan'a girdiklerini hatırlatarak, "Afganistan'da var olma konusunda Sovyetler Birliği'nin deneyimleri vardı. Gerekli dersleri çıkardık" dedi.

Afganistan'da yaşananların bu ülkenin kendi iç meselesi olduğunu vurgulayan Putin, Rus askerinin Afganistan'a girmeyeceğini aktararak, “Biliyorsunuz Afganistan'da zor bir dönem yaşanıyor. Bu durumu yakından takip ediyoruz. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkeler ile temas halindeyiz. Elbette Afganistan'ın iç işlerine karışmayacağız. Herkesin herkesle çatıştığı bir duruma silahlı kuvvetlerimizi sokmayacağız. Hala devam eden bir çatışma var. Bu on yıllardır devam ediyor" dedi.

Putin'den Afganistan uyarısı

Afganistan'daki durumdan yine batılı ülkeleri sorumlu tutan Putin, komşu ülkelerin altında bulunduğu risklerden bahsederek, "Afganistan'da konuşlanan çeşitli terörist grupların batılı ülkelerin arkasında bıraktığı kaosu kullanması ve komşu ülkelerde gerilimi tırmandırma çalışmasına dair tehlike vardır ve bu doğrudan bir tehdittir. Ülkelerimize ve müttefiklerimize uyuşturucu kaçakçılığının artışının yanı sıra yasadışı göçler gibi tehditler bulunuyor" dedi.

Ülkenin güvenliği için kurumlara talimat veren Putin, "Tüm kurumların koordineli çalışmaları da son derece önemlidir. Hükümetten, Dışişleri Bakanlığı'ndan, kolluk kuvvetlerinden ve milletvekillerinden ülke ve vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik tüm kilit alanlardaki çalışmaları güçlendirmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.



Erhan Altıparmak

