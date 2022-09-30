Rusya Ankara Büyükelçisi Erkhov: 'Batı, Rusya karşıtı politikasında çok ileri gidiyor'

Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, ‘Teoride ve Pratikte Çatışma Çözümü: Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin Barışı Sağlamadaki Rolü' temalı program çerçevesinde video-konferans yoluyla konuşma yaptı. Sakaryalı üniversite öğrencileri, profesörler ve akademisyenlerine hitap eden Büyükelçi Erkhov, Ukrayna etrafındaki durumu ile küresel ve bölgesel güvenlik ile ilgili Rusya'nın yaklaşımlarını paylaştı.

Konuşmasından önemli satır başları

“Her şeyin 24 Şubat'ta başlamadığı aşikar”

“Ülkemize karşı nefreti körüklemek için tarihi yeniden yazmaya başladılar”

“Cezadan muaf bir şekilde Rusları öldürme çağrısında bulunuyorlar”

“Rica ettik, uyardık, teklif ettik. Batı bizi duymak istemedi”

“Batı, Rusya karşıtı politikasında çok ileri gidiyor”

“Demokratik süreçlerin sonuçlarına saygı duyacağız”

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya

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