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Rusya ateşkes öncesi itfaiye istasyonunu vurdu

Rusya ateşkes öncesi itfaiye istasyonunu vurdu
Rusya ateşkes öncesi itfaiye istasyonunu vurdu

Rusya’nın ilan ettiği ateşkes öncesi Herson’da bir itfaiye istasyonuna düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya ateşkes öncesi itfaiye istasyonunu vurdu - Tıkla İzle

Rusya'nın tek taraflı ilan ettiği geçici ateşkesin yürürlüğe girmesinden yaklaşık bir saat önce Rus ordusunun saldırı düzenlediği bildirildi. Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşenko, Rusya'nın Herson'daki bir itfaiye istasyonunu bombaladığını, saldırıda bir itfaiye erinin öldüğünü, 4 kişinin ise yaralandığını söyledi. Geraşenko, saldırıda itfaiye ekipmanının ve binanın hasar gördüğünü belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko da, saldırıda 4 patlama meydana geldiğini ve itfaiye istasyonunun yakınındaki bir evin alev aldığını ifade etti. Timoşenko, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ederek, son 2 günde Herson'da ikinci itfaiye istasyonunu vurduğunu söyledi.

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