Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: 'Rus petrol şirketlerinin tavan fiyattan petrol satışı yasaklanacak'

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararına dair gazetecilere açıklamalarda bulundu. Novak, Rus petrol şirketleri için tavan fiyatla petrol satışını yasaklayan kararı yıl sonuna kadar alıp almayacaklarına yönelik sorulan soruyu, "Evet, eminim alacağız. Şu anda istişareler yürütüyoruz. Kararı nihai hale getiriyoruz. Şirketlerle görüşüyoruz" şeklinde yanıtladı. Tavan fiyat uygulamasının Rus şirketlerinin satışını zorlaştırdığını söyleyen Novak, "Piyasa araçlarına yapılan bu tür müdahaleler elbette şirketlerimizin çalışmalarını etkiliyor. Yine de Rus petrolünün dünya piyasalarında rağbet gördüğünü ve alıcı bulacağını vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Erhan Altıparmak



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