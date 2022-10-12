Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: 'Türkiye, Avrupa dahil Rus enerji kaynaklarının tedariki için bir merkez olabilir'

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası Forumu'nun oturum aralarında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sızıntılar nedeniyle Kuzey Akım gaz boru hatlarından Avrupa'ya gönderilemeyen Rus gazının Türk Akımı üzerinden iletilebileceğini ve Avrupa için Türkiye'de büyük bir gaz merkezi oluşturabileceği yönündeki açıklamalarına değinen Novak, "Genel olarak bunun çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü başka ülkelerle bu mümkün olmadığından doğrudan Türkiye ile çalışmak mümkün" dedi.

Novak, "Türkiye, Avrupa dahil olmak üzere Rus enerji kaynaklarının tedariki için bir merkez olabilir. Öncelikli düşüncemiz Türk Akımı'nın yeni hatları üzerinde çalışmak" şeklinde konuştu.

Erhan Altıparmak



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