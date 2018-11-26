Rusya Batı'nın Ukrayna gemilerini serbest bırakma çağrısına direniyor

Rusya, Batı'nın hafta sonu Kırım yakınlarında ele geçirdiği 3 Ukrayna donanma gemisinin serbest bırakılması çağrısına direniyor. Dün 3 Ukrayna gemisi Rus karasularına girerek Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizi'ne geçmeye çalışmıştı. Ukrayna gemilerinin karasularına girmesiyle Rus Sahil Güvenliği gemilere ateş açmış, bir Ukraynalı denizci hayatını kaybederken, 6'sı yaralanmıştı. Çıkan çatışmanın ardından 3 Ukrayna gemisi, Rusya tarafından ele geçirilmiş, Kırım Limanı'na çekilmişti.

Batı yanlısı grupların Kiev'de 2013 yılının sonunda Rusya'ya yakın olarak bilinen dönemin Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'e karşı başlattıkları gösteriler, Yanukoviç‘in görevden ayrılmasıyla sonuçlanmış, Kırım halkı da Kiev'de ihtilalle iktidara gelen yeni yönetimi tanımadığını açıklamıştı. Kiev'deki ihtilalin bir “ABD darbesi” olduğunu söyleyen Rusya ise Kırım'daki “soydaşlarını” koruma kararı almıştı.

16 Mart 2014'te, Kırım'da, uluslararası toplumun tanımadığı ve yarımadanın yerli halkı olan Kırım Tatarları'nın boykot ettiği bir referandum düzenlenmiş ve bu referandumdan çıkan Rusya'ya bağlanma kararına dayanarak Rusya, 18 Mart 2014'te, Kırım'ı ilhak ettiğini açıklamıştı. Batı ülkeleri ve Kiev ise referandumunun yasal olmadığını savunmuştu.

Bu ilhakın ardından Ukrayna ordusu ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında ülkenin doğusunda 9 bin 500 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan kanlı çatışmalar yaşanmış, Rusya yaşananların ardından Avrupa ve ABD'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştı.