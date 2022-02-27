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Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya balistik füze fırlattı

Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya balistik füze fırlattı
Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya balistik füze fırlattı

Rusya, Ukrayna topraklarındaki bir havaalanına Belarus’tan balistik füze fırlattı.

Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya balistik füze fırlattı - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 4'üncü gününe girerken, Rusya, Belarus'tan Ukrayna topraklarına “İskender" balistik füzesi fırlattı. Füzenin Jitomir kentindeki Jitomir Uluslararası Havaalanı'nı vurduğu aktarılarak, Ukrayna birlikleri ve zırhlı araçlarının büyük hasar aldığı öğrenildi. Ukrayna kaynakları, balistik füze saldırısını Belarus topraklarından yapıldığını doğruladı.

Çernobil'de çatışmalar devam ediyor

Çatışmaların yoğun olduğu bir başka kritik nokta olan Çernobil kenti üzerinde uçuş yapan bir hava aracı düşürüldü. Karadan fırlatılan uçaksavar füzeyle düşürülen hava aracı infilak etti. Düşen hava aracının hangi ülkeye olduğu henüz netlik kazanmadı.

Ukrayna uçağı düşürüldü

Rusların Ukrayna'ya saldırılarında da Ukrayna tarafında da kayıplar yaşanıyor. Ukrayna'nın Mıkolayiv kenti üstünde uçan Ukrayna'ya ait bir savaş uçağı düşürüldü. Uçağın parçaları kırsal bir alana düşerken mürettebatın olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Erhan Altıparmak

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