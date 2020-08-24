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Rusya, Belarus'a hava savunma sistemi kuracak

Rusya, Belarus'a hava savunma sistemi kuracak
Rusya, Belarus'a hava savunma sistemi kuracak

Rusya, savunma sanayi işbirliği anlaşması yaptığı Belarus’a hava savunma sistemi kuracak.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko muhalefetin ve batılı ülkelerin istifa dayatmalarına karşı direnirken, Rusya ile önemli bir anlaşma imzaladı. Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020'ye katılan Belarus Savunma Bakanı Sergey Simonenko ve bakanlık heyeti, Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi yönetimiyle bir araya geldi. Yapılan görüşmede Belarus ve Rusya'nın askeri ve teknoloji şirketleri Almaz ile Antey arasında savunma sanayiinde işbirliği anlaşması imzalandı.

Yapılan anlaşmaya göre Rusya 2025 yılına kadar Belarus'a modern hava savunma sistemleri kuracak. Hava savunma sistemlerinin hangi tipte olduğu konusunda bilgi verilmezken, imzalanan diğer bir anlaşmaya göre ise Belarus'a iki tabur BTR-82A zırhlı araç ile 4 adet Mi-35M tipi helikopterin ilk partisi gönderilecek.

Erhan Altıparmak
 

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